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Минобороны: за неделю уничтожено 1 190 украинских БПЛА самолетного типа

18:44, 20.06.2025
Минобороны: за неделю уничтожено 1 190 украинских БПЛА самолетного типа
Фото: Дарья Пинегина

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю уничтожили 1 190 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

Согласно заявлению ведомства, 562 дрона были сбиты за пределами зоны проведения СВО.

В публикации также сообщается об уничтожении 29 авиационных бомб JDAM и восьми реактивных снарядов HIMARS производства Соединенных Штатов.

По данным Минобороны, всего с начала проведения СВО российскими силами были уничтожены свыше 64 тыс. БПЛА, почти 24 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 611 зенитных ракетных комплексов, а также значительное количество другой военной техники и вооружения.

За ночь средствами ПВО уничтожен 61 БПЛА над регионами России.

Рената Валеева

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