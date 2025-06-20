Минобороны: за неделю уничтожено 1 190 украинских БПЛА самолетного типа
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю уничтожили 1 190 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
Согласно заявлению ведомства, 562 дрона были сбиты за пределами зоны проведения СВО.
В публикации также сообщается об уничтожении 29 авиационных бомб JDAM и восьми реактивных снарядов HIMARS производства Соединенных Штатов.
По данным Минобороны, всего с начала проведения СВО российскими силами были уничтожены свыше 64 тыс. БПЛА, почти 24 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 611 зенитных ракетных комплексов, а также значительное количество другой военной техники и вооружения.
За ночь средствами ПВО уничтожен 61 БПЛА над регионами России.
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