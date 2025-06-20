За кресло директора Казанского зооботсада поборются 230 претендентов

Интерес к вакансии проявили соискатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска

Фото: Максим Платонов

Завершился прием заявок на конкурсный отбор на должность директора Казанского зооботсада. За период с 9 по 18 июня организаторы получили впечатляющее количество анкет — 230, сообщили в мэрии.



География претендентов охватывает не только Казань и Татарстан. Подавляющее большинство — 85,5% — составляют жители столицы республики, однако интерес к вакансии проявили и соискатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска и других городов России, а также из Казахстана и Республики Беларусь.

Соотношение мужчин и женщин среди претендентов составляет 73,9% к 26,1%, или 170 и 60 человек соответственно.

Илья Репин / realnoevremya.ru

Теперь участникам предстоит пройти серьезный отборочный этап. Он будет включать в себя оценку профессиональных навыков и умений, а также разработку авторского проекта развития зооботанического сада. Кульминацией станет защита разработанных концепций перед экспертной комиссией под руководством мэра Казани Ильсура Метшина.

Итоги конкурса будут объявлены по завершении всех этапов отбора.

Казанский зооботсад готовится к очередному этапу реконструкции: историческое здание кружка юннатов (дом Фукса) и уникальная оранжерея находятся в аварийном состоянии.

Рената Валеева