В Татарстане с начала навигации перевезено почти 79 тысяч пассажиров

Фото: Динар Фатыхов

С начала навигации в Татарстане водным транспортом перевезено 78,9 тыс. пассажиров, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было зафиксировано более 56 тыс. человек. Об этом сообщили в Минтрансе.

Наибольшая часть пассажиропотока приходится на регулярные социальные рейсы — 40,6 тыс. человек. Туристическими маршрутами воспользовались 38,2 тыс. пассажиров.

Навигация в Татарстане в этом году стартовала 25 апреля. Пассажирские речные перевозки осуществляются по 10 социально значимым маршрутам, обеспечивая связь с отдаленными населенными пунктами. На линиях задействовано 10 теплоходов, выполняющих регулярные пассажирские перевозки, и три теплохода, осуществляющих коммерческие рейсы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Значимым событием для развития речного туризма в республике стало возобновление круизных рейсов двухпалубного теплохода «Павел Миронов» после длительного перерыва. Теплоход уже выполнил рейсы в Нижний Новгород, Уфу и Самару, маршруты пользуются популярностью у туристов.

Рената Валеева