Прокуратура вмешалась в ситуацию с невыплатой зарплаты в ООО «Челны-Мясо»

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Тукаевского района Татарстана провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Челны-Мясо» и выявила серьезные нарушения в выплате заработной платы сотрудникам. Об этом сообщили в пресс-службе.

Согласно результатам проверки, с января по март 2025 года работники предприятия не получали заработную плату и компенсацию за ее несвоевременную выплату. Общая сумма задолженности перед 47 сотрудниками составила более 1,8 млн рублей.

По факту выявленных нарушений прокуратурой Тукаевского района возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Челны-Мясо» по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Кроме того, в адрес руководства компании внесено представление об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Благодаря вмешательству надзорного ведомства на данный момент работникам «Челны-Мяса» выплачено более 1,3 млн рублей задолженности.

Ранее в Татарстане создали республиканскую межведомственную комиссию по борьбе с задолженностями по заработной плате.



Рената Валеева