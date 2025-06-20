Путин: уровень бедности в России снизился до рекордных 7,2%

Количество граждан, чьи доходы находились ниже прожиточного минимума, сократилось на 2 миллиона человек

Владимир Путин представил на пленарном заседании ПМЭФ-2025 важные данные о социально-экономическом развитии страны. По итогам года уровень бедности в России составил 7,2%, что свидетельствует о продолжении положительной динамики в социальной сфере.

Президент отметил значительное улучшение ситуации с доходами населения: по сравнению с прошлым годом численность граждан, чьи доходы находились ниже прожиточного минимума, сократилась на 2 миллиона человек.

В своем выступлении глава государства обозначил ключевые направления дальнейшей работы по повышению благосостояния граждан:

создание условий для профессионального роста работников;

развитие мобильности трудовых ресурсов как важного фактора экономического развития;

внедрение автоматизации производства.

Президент подчеркнул, что для дальнейшего увеличения доходов граждан необходимо обеспечить возможности для их профессионального развития. Особое внимание было уделено вопросам мобильности трудовых ресурсов и модернизации производств через внедрение автоматизированных систем.

Дмитрий Зайцев