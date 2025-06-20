Путин: уровень бедности в России снизился до рекордных 7,2%
Количество граждан, чьи доходы находились ниже прожиточного минимума, сократилось на 2 миллиона человек
Владимир Путин представил на пленарном заседании ПМЭФ-2025 важные данные о социально-экономическом развитии страны. По итогам года уровень бедности в России составил 7,2%, что свидетельствует о продолжении положительной динамики в социальной сфере.
Президент отметил значительное улучшение ситуации с доходами населения: по сравнению с прошлым годом численность граждан, чьи доходы находились ниже прожиточного минимума, сократилась на 2 миллиона человек.
В своем выступлении глава государства обозначил ключевые направления дальнейшей работы по повышению благосостояния граждан:
- создание условий для профессионального роста работников;
- развитие мобильности трудовых ресурсов как важного фактора экономического развития;
- внедрение автоматизации производства.
Президент подчеркнул, что для дальнейшего увеличения доходов граждан необходимо обеспечить возможности для их профессионального развития. Особое внимание было уделено вопросам мобильности трудовых ресурсов и модернизации производств через внедрение автоматизированных систем.
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