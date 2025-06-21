На утилизацию строительного мусора с несанкционированных свалок в двух районах Казани направят 9,2 млн рублей

Фото: Максим Платонов

С несанкционированных свалок Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани вывезут строительный мусор — на эти цели направят 9,2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Провести работы по вывозу и утилизации мусора необходимо в срок до 10 декабря этого года. Точные места несанкционированных свалок в тендере не указаны.

За сбор мусора планируется заплатить 2,3 млн рублей, за утилизацию — 6,9.

Напомним, в Азнакаевском районе Татарстана ликвидирована несанкционированная свалка, занимавшая площадь в 1 700 кв. м. Общий объем мусора на свалке оценивался в 458 кубических метров.

Елизавета Пуншева