Новости общества

20:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На утилизацию строительного мусора с несанкционированных свалок в двух районах Казани направят 9,2 млн рублей

19:55, 21.06.2025
На утилизацию строительного мусора с несанкционированных свалок в двух районах Казани направят 9,2 млн рублей
Фото: Максим Платонов

С несанкционированных свалок Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани вывезут строительный мусор — на эти цели направят 9,2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Провести работы по вывозу и утилизации мусора необходимо в срок до 10 декабря этого года. Точные места несанкционированных свалок в тендере не указаны.

За сбор мусора планируется заплатить 2,3 млн рублей, за утилизацию — 6,9.

Напомним, в Азнакаевском районе Татарстана ликвидирована несанкционированная свалка, занимавшая площадь в 1 700 кв. м. Общий объем мусора на свалке оценивался в 458 кубических метров.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также