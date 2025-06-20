В Азнакаевском районе ликвидировали крупную свалку площадью 1 700 кв. м

Фото: Максим Платонов

В Азнакаевском районе Татарстана ликвидирована несанкционированная свалка, занимавшая площадь в 1 700 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

Ранее, в ходе обследования пгт Актюбинский, инспекторы Приикского территориального управления обнаружили очаг загрязнения по улице Лесной. Общий объем мусора на свалке оценивался в 458 кубических метров.

— В адрес исполнительного комитета направлялось предостережение о необходимости устранения нарушения. В ходе повторного выезда на место инспекторы зафиксировали, что свалка полностью ликвидирована, — сообщили в пресс-службе Минэкологии.

Помимо этого, огромная несанкционированная свалка строительного и бытового мусора, а также древесных отходов была обнаружена в Менделеевске.

Рената Валеева