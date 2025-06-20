С кем встречался президент России на полях ПМЭФ-2025

Владимир Путин провел встречи с лидерами политических и экономических институтов

В Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономической форум (ПМЭФ-2025). Редакция «Реального времени» собрала дайджест встреч первого лица с лидерами экономического и политического блока стран Европы, Азии и Ближнего Востока с этого события.

Путин и Роуссефф: развитие механизмов расчетов в национальных валютах, создание цифровой платформы для расчетов и инвестиций и расширение членства НБР

Одна из первых встреч, которая прошла на полях ПМЭФ, состоялась с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф. В ходе встречи президент Путин поздравил ее с переизбранием на пост руководителя НБР, отметив высокую оценку работы со стороны всех участников банка. За последнее время под руководством Роуссефф банк одобрил и профинансировал около 120 проектов на общую сумму $39 млрд.

Основными темами для обсуждения стали развитие механизмов расчетов в национальных валютах, создание цифровой платформы для расчетов и инвестиций и расширение членства банка. Дилма Роуссефф поблагодарила за поддержку ее кандидатуры и подтвердила готовность активно работать над решением стоящих перед банком задач. Она отметила, что в настоящее время банк активно развивает механизмы токенизации взаиморасчетов. Особое внимание было уделено вопросам расширения состава участников НБР. На данный момент к банку присоединились Узбекистан и Колумбия, а Эфиопия и Индонезия находятся на стадии рассмотрения для вступления в организацию.

Путин и Субианто: подписание Декларации о стратегическом партнерстве и заявление для прессы

Еще две встречи Владимир Путин провел в один день. Сначала лидер государства встретился с президентом Республики Индонезии Прабово Субианто.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая политические, торгово-экономические и гуманитарные аспекты взаимодействия. Особое внимание было уделено региональным и глобальным вопросам повестки дня.

Главным итогом переговоров стало подписание Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и Индонезией. В присутствии глав государств состоялся обмен документами, подписанными в рамках официального визита индонезийского лидера.

По итогам встречи лидеры двух стран выступили с совместными заявлениями для представителей СМИ, подчеркнув готовность к дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Президент Путин отметил активное развитие российско-индонезийских отношений, рост товарооборота и перспективные направления сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, космос, энергетика и военно-техническое взаимодействие. Особое значение было придано вступлению Индонезии в БРИКС и ее роли в развитии этой международной организации.

Путин и Машатиле: рост товарооборота и благодарность России за поддержку в период борьбы с апартеидом

Вторая встреча, состоявшаяся в этот день, была назначена с вице-президентом Южно-Африканской Республики Полом Машатиле. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-южноафриканских отношений, которые строятся на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства.

В ходе переговоров стороны обсудили основные направления двустороннего сотрудничества. Экономические отношения показывают положительную динамику — товарооборот между странами вырос на 2% в 2024 году.

Активно развивается образовательное партнерство — более 40 российских вузов наладили сотрудничество с учебными заведениями ЮАР. Около 570 южноафриканских студентов получают образование в российских университетах.

Важным шагом в укреплении культурных связей станет участие ЮАР в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в Москве. Страны также поддерживают тесное взаимодействие на международной арене, координируя свои позиции по ключевым вопросам глобальной повестки.

Также Пол Машатиле выразил благодарность за поддержку в период борьбы с апартеидом и отметил важность образовательных программ для южноафриканских студентов в России, включая подготовку специалистов для правоохранительных органов.

Особо была подчеркнута значимость сотрудничества в рамках БРИКС и форума партнерства Россия — Африка. На саммите Россия — Африка в 2023 году был принят пакет совместных документов, включая программную декларацию и план действий до 2026 года. Вместе с тем ЮАР обратилась к России с просьбой рассмотреть вопрос о льготных тарифах в рамках Евразийского экономического союза, что может способствовать дальнейшему развитию торговых отношений между странами.

Путин и Халифа: 35-летие установления дипломатических отношений между странами

В предпоследний день форума, буквально накануне пленарного заседания, Путин провел встречу с представителем короля Бахрейна по гуманитарной деятельности и делам молодежи, председателем Высшего совета по делам молодежи и спорта, советником по национальной безопасности, командующим королевской гвардией Королевства Бахрейн Насером Бен Хамадом Аль Халифой.

Во время беседы особое внимание уделили успешному проведению первого российско-бахрейнского бизнес-диалога, в котором приняли участие представители правительств и деловых кругов обеих стран. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Экономическое взаимодействие демонстрирует впечатляющие результаты: в первом квартале 2025 года зафиксирован рост взаимной торговли на 15%. Инвестиционное сотрудничество также развивается активно — реализуется более 30 совместных проектов.

Важным событием стало празднование 35-летия установления дипломатических отношений между странами. Участники встречи обсудили политическую ситуацию в регионе Ближнего Востока и перспективы развития культурно-гуманитарных связей.



Дмитрий Зайцев