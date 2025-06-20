Электромобиль «Атом» получил 24 млрд рублей на запуск в серийное производство

ВЭБ.РФ, ПСБ и АО «КАМА» заключили договор синдицированного кредитования на 24 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

ВЭБ.РФ, ПСБ и АО «КАМА» заключили договор синдицированного кредитования на сумму 24 млрд рублей для запуска электромобиля «Атом» в серийное производство. Соглашение об этом сегодня подписали на ПМЭФ-2025.

Проект реализуется с использованием механизма «Фабрика проектного финансирования», который курирует Минэкономразвития России.

— Он призван подтвердить возможности российской промышленности в области высоких технологий. Правительство признало проект приоритетным и включило его в программу «Фабрики проектного финансирования». Этот инструмент позволяет предоставлять проекту государственную субсидию на компенсацию роста ключевой ставки на всем сроке кредитования. Мы расширяем пул финансовых партнеров в проектном финансировании — к организации синдицированного кредитования в рамках «Фабрики» присоединился ПСБ», — сообщил Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ

Ранее Фонд развития промышленности предоставил АО «КАМА» два льготных займа по программе «Автокомпоненты» на общую сумму порядка 10 млрд рублей. Средства фонда были направлены на приобретение штамповой оснастки для выпуска деталей кузова, а также ряда других элементов интерьера и экстерьера.

— Достижение технологического лидерства — приоритетная задача, поставленная президентом России. Минэкономразвития планомерно работает над созданием эффективной модели взаимодействия, в которой государство оказывает меры финансовой и нефинансовой поддержки, совершенствует законодательство в области технологической политики, повышает доступность капитала, а частный бизнес развивает и апробирует современные технологии. Отмечу, что производство электромобилей напрямую соотносится с национальной климатической политикой по сокращению выбросов парниковых газов, поскольку это экологичный транспорт, — отметил Максим Решетников, министр экономического развития РФ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Атом» позиционируется как первый российский серийный электромобиль, созданный в России с нуля. Автомобиль будет обладать запасом хода до 500 км и разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд. У «Атома» собственная электронная архитектура: кибербезопасная операционная система «Атом ОС», цифровой маркетплейс и уникальный идентификатор «Атом ID».

Напомним, предсерийный прототип отечественного электромобиля «Атом» успешно прошел серию тест-драйвов на специализированной трассе в Центре технических видов спорта.

Луиза Игнатьева