Продажи игрушек Лабубу взлетели на российских маркетплейсах

В мае на российских маркетплейсах отмечен значительный рост продаж игрушек и брелоков с изображением Лабубу. За месяц жители России потратили на эти товары более двух миллионов рублей, согласно данным платформы Moneyplace.

По оценкам аналитиков, в начале 2025 года интерес к игрушкам Лабубу был невелик. Первые продажи зафиксированы в апреле, но уже в мае спрос резко увеличился. На одной из торговых платформ пик продаж пришелся на 20 мая: пользователи приобрели 128 товаров на общую сумму 270 462 рубля.

Китайская компания Pop Mart выпустила первую серию игрушек Лабубу в 2019 году. Широкую популярность они получили только в 2025 году, став модным аксессуаром среди детей и взрослых. Внимание знаменитостей, таких как Рианна и Ким Кардашьян, способствовало росту спроса на фигурку фиолетового монстра.

Ранее сообщалось, что один из экземпляров игрушки был выставлен на сайте продаж за 100 тысяч рублей. Продавец утверждает, что это коллекционная фигурка Labubu x Pronounce из Вьетнама.

