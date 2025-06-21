В Поволжье растет спрос на курсы по развитию предпринимательских навыков

Фото: Людмила Губаева

Более половины HR-специалистов Поволжья — 55% — уверены, что предпринимательское мышление играет важную роль в управленческих решениях. Это подтверждает рост популярности соответствующих образовательных программ, следует из опроса компаний hh.ru и VIUM.

— Сегодня недостаточно просто обладать высоким уровнем профессиональных знаний. Руководителям необходимо уметь действовать нестандартно, быстро адаптироваться и видеть перспективы там, где другие не замечают возможностей. Предпринимательский подход становится не просто модным понятием, а обязательным требованием для тех, кто стремится преуспеть в условиях постоянных изменений, — прокомментировала основатель компании, развивающей бизнес-мышление у руководителей VIUM Дарья Приц.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

В исследовании также отмечается, что 83% компаний ставят лидерские качества и способность мотивировать сотрудников на первое место среди требований к топ-менеджерам. На втором месте с результатом в 78% — стратегическое мышление. Также 62% выделили предпринимательскую инициативу. Примечательно, что креативность упомянула небольшая часть респондентов.

— То, как руководитель взаимодействует с командой, существенно влияет как на бизнес-показатели конкретного подразделения компании, так и на уровень текучести. По нашим данным, одна из наиболее распространенных причин увольнения по собственному желанию (не считая зарплаты) — это взаимоотношения с топ-менеджментом и стиль управления командой. Руководитель, который умеет находить подход к сотрудникам и мотивировать их, — это большая ценность для бизнеса, — рассказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Напомним, зарплата входит в тройку наиболее значимых факторов при выборе вакансии для всех категорий соискателей — приоритет этому параметру отдают 68% россиян. Однако при определении собственных зарплатных ожиданий и оценке предложений работодателей у кандидатов могут возникать сложности, связанные со знанием рынка труда по конкретной профессии в конкретном регионе.

Елизавета Пуншева