Исследование: зарплата входит в топ-3 наиболее значимых факторов при выборе вакансии

По данным исследованию «Авито Работы», зарплата входит в тройку наиболее значимых факторов при выборе вакансии для всех категорий соискателей — приоритет этому параметру отдают 68% россиян.

Однако при определении собственных зарплатных ожиданий и оценке предложений работодателей у кандидатов могут возникать сложности, связанные со знанием рынка труда по конкретной профессии в конкретном регионе. Чаще всего они спрашивают о том, насколько зарплата в вакансии подходит для выбранной позиции, и сколько обычно платят сотрудникам на аналогичных должностях.

Для определения рыночной зарплаты аналитики «Авито Работы» начали собирать данные по активным вакансиям на платформе, с учетом информации о регионе, профессии и графике работы. Чтобы вакансия имела возможность получить бейдж «Рыночная зарплата», она должна соответствовать следующим критериям: