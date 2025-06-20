Десять выпускников из РТ написали ЕГЭ по физике и обществознанию на 100 баллов

Выпускники 2025 года показали результаты хуже, чем в 2024-м

Фото: Максим Платонов

19 июня 2025 года в Татарстане утвердили результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по физике и обществознанию, который проходил 2 июня 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минобразования.

ЕГЭ по физике сдали 2 494 выпускника текущего года, что на 394 человека больше, чем в 2024 году (2 094 человека). Средний балл, по сравнению с прошлым годом, снизился и составил 63,94. Минимальный порог в 36 баллов не преодолели 29 выпускников (1,16% от общего числа).

Лидером стал лицей №131 Вахитовского района Казани, подготовивший двух стобалльников. По одному 100-балльнику подготовили школа №2 Альметьевска, школа №6 Бугульмы, лицей №9 имени А.С. Пушкина Зеленодольска, школа №15 имени Героя Советского Союза Н.Н. Алтынова Зеленодольска, Сармановская гимназия, лицей-интернат №7 Ново-Савиновского района Казани и IT-лицей КФУ.

100 баллов по физике получили девять выпускников, что меньше, чем в 2024 году (20 человек).

ЕГЭ по обществознанию сдали 5 117 выпускников текущего года, что на 77 человек меньше, чем в 2024 году (5 194 человека). Средний балл составил 57,05, что ниже показателя прошлого года (60,35). Минимальный порог в 42 балла не преодолел 751 выпускник (14,68% от общего числа). 100 баллов по обществознанию получил один выпускник (в 2024 году — два человека).

Единственный 100-балльник ЕГЭ по обществознанию завершает обучение в гимназии №183 Советского района Казани.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что на Международном форуме министров образования в Казани представили новые учебники истории и концепцию оценки системы образования.

Дмитрий Зайцев