Эксперты ПМЭФ обсудили ключевые тренды и вызовы для малого бизнеса

Ключевые тренды развития малого и среднего предпринимательства в России обсудили на главном экономическом мероприятии страны

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

18 июня в кафе «Авито Бизнес 360» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялся паблик-ток об эффективности малого и среднего бизнеса (МСП).

В мероприятии приняли участие представители различных сфер бизнеса: Павел Крупин (VLAVAШЕ), Антон Балыклов (Lapochka), Антонио Фреза (FRESA’s Group), Сергей Субботин («Билайн бизнес»), Илья Дудковский («Авито»). Эксперты обсудили текущие вызовы, тренды и стратегии развития МСП в современных условиях.

По актуальным данным, в России насчитывается около 7 миллионов компаний МСП — это рекордный показатель с 2016 года. На долю малого и среднего бизнеса приходится 39% занятых от общего числа работающего населения страны. При этом вклад МСП в ВВП России составляет 20%, что значительно ниже показателей развитых стран (60—70%).

— У нас МСП — это драйвер роста экономики. Это и рабочие места, инновации, новые технологические продукты, скорость принятия решений и гибкость в процессах, — отмечает Илья Дудковский.

Предприниматели подчеркнули необходимость цифровизации и автоматизации бизнес-процессов. Современные компании активно используют маркетплейсы, сервисы доставки и технологии искусственного интеллекта для анализа рынка и оптимизации производства. В частности, был представлен успешный опыт использования ИИ в создании новых продуктов на примере бренда Lapochka.

Эксперты выделили основные тренды развития МСП на ближайшие 5 лет: усиленная цифровизация бизнес-процессов, внедрение технологий искусственного интеллекта, формирование сильного личного бренда, создание эмоциональной связи с продуктом и автоматизация рутинных операций.