Татарстан занял 4-е место в рейтинге регионального инвестиционного стандарта

Первые три места заняли Москва, Нижегородская и Сахалинская области

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Татарстан вошел в число субъектов России, которые подтвердили реализацию регионального инвестиционного стандарта в 2025 году в высоком качестве. Рейтинг представили на ПМЭФ-2025.

В Национальном рейтинге субъектов России, подтвердивших реализацию регионального инвестиционного стандарта в 2025 году в высоком качестве, лидирующую позицию заняла Москва. На втором месте расположилась Нижегородская область, а замыкает тройку лидеров Сахалинская область.

Татарстан занимает четвертое место в списке, что свидетельствует о его активной работе в области улучшения условий для бизнеса и инвесторов.

Пятую позицию в рейтинге заняла Челябинская область, также продемонстрировавшая качественную реализацию инвестиционного стандарта.



Ранее «Реальное время» сообщало, что на полях ПМЭФ руководители финансово-экономического блока страны обсудили координацию экономической политики в условиях внешних факторов.

Дмитрий Зайцев