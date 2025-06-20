Сергей Когогин: КАМАЗ фиксирует «заморозку» рынка грузового транспорта

Снижение ключевой ставки не изменит ситуацию — Сергей Когогин

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Совладелец и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин охарактеризовал текущую ситуацию на рынке грузового транспорта как заморозку. Об этом он сообщил в интервью РБК на полях ПМЭФ-2025.

«Наш «барометр» говорит не об охлаждении, а о заморозке. Наверное, ситуацию можно описать одним словом «ух», — приводит его слова издание.

По оценке Когогина, даже снижение ключевой ставки Центробанка на 1 процентный пункт, что дает экономию около 3 миллиардов рублей на годовых выплатах, не способно кардинально изменить текущую рыночную конъюнктуру.

В рамках ПМЭФ-2025 Сергей Когогин принял участие в тестовой поездке на магистральном тягаче первого поколения «Маяк-1» в режиме автономного управления. Годом ранее глава КАМАЗа тестировал беспилотный тягач на базе модели «КАМАЗ-54901».

Примечательно, что оба тестовых заезда были выполнены по федеральной трассе М-11 «Нева». По словам Сергея Когогина, если в 2024 году управление беспилотным тягачом показалось ему скучным, то нынешняя поездка в автономном режиме подтвердила, что «сказка стала былью», однако ощущение монотонности движения сохранилось.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что Татарстан не попал в список регионов-лидеров по «дронификации».



Дмитрий Зайцев