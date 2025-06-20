В Казанском метрополитене участились случаи перевозки запрещенных изделий

Фото: Динар Фатыхов

В МУП «Метроэлектротранс» жителям Казани напомнили, что при проезде в метро запрещена перевозка изделий, конструктивно сходных с огнестрельным, пневматическим и холодным оружием, — такие случаи в последнее время участились. Об этом предприятие написало в своем телеграм-канале.

— В последнее время участились случаи выявления таких предметов. Необходимо понимать, что вы можете потерять свое драгоценное время на оформление процедур по изъятию таких предметов и отправку их на экспертизу, — отмечается в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, в МУП напомнили, что лица, отказавшиеся от досмотра, в зону транспортной безопасности не допускаются. Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности по неосторожности влекут за собой административный штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей.



Елизавета Пуншева