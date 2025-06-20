В Татарстане возбуждено уголовное дело против руководителя ООО «Инновация» за уклонение от уплаты налогов

По версии следствия, с января 2020 по март 2023 года директор компании вносил в налоговые декларации ложные сведения

Фото: Михаил Захаров

Руководитель строительной компании ООО «Инновация» стал фигурантом уголовного дела за уклонение от уплаты налогов на сумму более 36 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, с января 2020 по март 2023 года директор компании вносил в налоговые декларации ложные сведения о работе с 14 фиктивными контрагентами, чтобы не платить НДС. Правонарушение было раскрыто благодаря совместным усилиям Следственного комитета, управления экономической безопасности МВД и налоговой службы Татарстана.

В настоящее время проводятся обыски и другие следственные действия для выяснения всех деталей дела.

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Дмитрий Зайцев