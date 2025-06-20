Суд запретил использование растительных жиров в молочной продукции ООО «Молочная мастерская»
Фальсификация молочных продуктов: суд защитил здоровье татарстанцев
Кировский районный суд Казани удовлетворил иск Управления Роспотребнадзора по РТ о запрете использования немолочных жиров в составе молочной продукции ООО «Молочная мастерская». Об этом сообщает управление.
В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения. В продукции обнаружены растительные стерины, выявлено несоответствие по жирно-кислотному составу и установлено нарушение соотношения метиловых эфиров жирных кислот.
Незаконная подмена молочных жиров растительными создает серьезную угрозу здоровью потребителей. Особенно опасны такие продукты для детей, которые могут испытывать аллергические реакции, а также для людей, склонных к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям.
Решение суда вступило в законную силу. Производителю также предписано организовать надлежащий производственный контроль выпускаемой продукции.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Рыбно-Слободском районе закрыли молочную ферму из-за вспышки бруцеллеза.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.