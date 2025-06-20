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Суд запретил использование растительных жиров в молочной продукции ООО «Молочная мастерская»

09:48, 20.06.2025

Фальсификация молочных продуктов: суд защитил здоровье татарстанцев

Суд запретил использование растительных жиров в молочной продукции ООО «Молочная мастерская»
Фото: Динар Фатыхов

Кировский районный суд Казани удовлетворил иск Управления Роспотребнадзора по РТ о запрете использования немолочных жиров в составе молочной продукции ООО «Молочная мастерская». Об этом сообщает управление.

В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения. В продукции обнаружены растительные стерины, выявлено несоответствие по жирно-кислотному составу и установлено нарушение соотношения метиловых эфиров жирных кислот.

Незаконная подмена молочных жиров растительными создает серьезную угрозу здоровью потребителей. Особенно опасны такие продукты для детей, которые могут испытывать аллергические реакции, а также для людей, склонных к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Решение суда вступило в законную силу. Производителю также предписано организовать надлежащий производственный контроль выпускаемой продукции.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Рыбно-Слободском районе закрыли молочную ферму из-за вспышки бруцеллеза.

Дмитрий Зайцев

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