В Рыбно-Слободском районе закрыли ферму и молочный цех на 90 дней
У одного из сотрудников обнаружили инфекционное заболевание
Управление суда приостановило деятельность молочного цеха и фермы в Рыбно-Слободском районе Татарстана на 90 дней из-за нарушений. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре республики.
Во время проверки в молочном цехе и на ферме выявили неудовлетворительные санитарно-технические и санитарно-гигиенические условия в помещениях, отсутствие условий для личной гигиены и отдыха сотрудников. Также работников допустили до работы без медицинского осмотра.
У одного из сотрудников выявили инфекционное заболевание — бруцеллез, передающееся человеку от животных. Сейчас работник находится на лечении.
На владельцев помещений ООО «Кама-Агро» составлены протоколы об административном правонарушении. Цех в селе Сабакаево и ферма в селе Большие Елги опечатаны.
В конце мая в Казани закрыли 10 кафе из-за грубых нарушений санитарных норм.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.