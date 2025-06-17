В Рыбно-Слободском районе закрыли ферму и молочный цех на 90 дней

У одного из сотрудников обнаружили инфекционное заболевание

Фото: Мария Зверева

Управление суда приостановило деятельность молочного цеха и фермы в Рыбно-Слободском районе Татарстана на 90 дней из-за нарушений. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре республики.



Во время проверки в молочном цехе и на ферме выявили неудовлетворительные санитарно-технические и санитарно-гигиенические условия в помещениях, отсутствие условий для личной гигиены и отдыха сотрудников. Также работников допустили до работы без медицинского осмотра.

У одного из сотрудников выявили инфекционное заболевание — бруцеллез, передающееся человеку от животных. Сейчас работник находится на лечении.

На владельцев помещений ООО «Кама-Агро» составлены протоколы об административном правонарушении. Цех в селе Сабакаево и ферма в селе Большие Елги опечатаны.

В конце мая в Казани закрыли 10 кафе из-за грубых нарушений санитарных норм.

Дарья Сайфиева