В Татарстане за сутки зарегистрировано три пожара, в том числе два в жилом секторе

За сутки на водных объектах республики не произошло ни одного происшествия

Фото: Артем Гафаров

За минувшие сутки, 19 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали три пожара, два из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Кроме того, за прошедшие сутки пожарные совершили 16 выездов по ложным вызовам и 11 раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Три раза спасатели привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Также сообщается, что за сутки на водных объектах республики не произошло ни одного происшествия.

Ранее «Реальное время» сообщало, что за 18 июня в республике произошло восемь пожаров.



Дмитрий Зайцев