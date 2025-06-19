В Татарстане за сутки произошло восемь пожаров
За прошедшие сутки, 18 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали восемь пожаров, четыре из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Помимо пожаров, сотрудники МЧС совершили 10 выездов по ложным вызовам, а также дважды выезжали на взаимодействие с другими службами.
Также зафиксировано пять случаев привлечения пожарных подразделений для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
Происшествий на водных объектах республики за прошедшие сутки не зафиксировано.
17 июня подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали пять пожаров.
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