В Татарстане согласовали 500 новых строительных проектов

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Татарстане за последние 10 лет согласовали около 500 проектов нового строительства, которые учитывают сохранение исторической среды. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов на Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ, сообщает пресс-служба раиса.

С 2016 года в Татарстане работает межведомственная комиссия, занимающаяся градостроительной деятельностью в исторических поселениях. В состав комиссии входят как представители государственных органов, так и опытные архитекторы и эксперты по наследию.

— За время работы комиссии нами рассмотрено и одобрено порядка 500 проектов нового строительства. Все они согласованы с учетом сохранения исторической среды и масштаба застройки города, — заявил Минниханов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Глава республики также подчеркнул важность сохранения историко-культурного наследия. Он напомнил о значительном объеме работы по сохранению и восстановлению исторических объектов, проведенной фондом «Возрождение» под руководством первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

В республике четыре объекта включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Анастасия Фартыгина