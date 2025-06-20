Сегодня в Татарстане ожидается до +22 градусов
Сегодня в Татарстане будет облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь, в некоторых районах гроза, сообщает Гидрометцентр республики.
Ветер северо-западный с переходом на западный 6—11 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—17 м/с. Утром температура составит +8 градусов и выше. Днем в Татарстане ожидается от +17 до +22 градусов тепла, в Казани от +19 до +21 градуса.
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