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Сегодня в Татарстане ожидается до +22 градусов

07:00, 20.06.2025
Сегодня в Татарстане ожидается до +22 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь, в некоторых районах гроза, сообщает Гидрометцентр республики.

Ветер северо-западный с переходом на западный 6—11 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—17 м/с. Утром температура составит +8 градусов и выше. Днем в Татарстане ожидается от +17 до +22 градусов тепла, в Казани от +19 до +21 градуса.

Зульфат Шафигуллин

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