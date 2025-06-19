Новости общества

04:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Financial Times: Марк Цукерберг мог стать советником Дональда Трампа

21:59, 19.06.2025
Financial Times: Марк Цукерберг мог стать советником Дональда Трампа
Фото: Реальное время

Глава корпорации Meta* Марк Цукерберг мог рассматриваться в качестве советника в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила британская газета Financial Times, ссылаясь на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

— В какой-то момент обсуждался вопрос о том, чтобы Цукерберг стал советником администрации Трампа, — передает РИА «Новости».

В статье также упоминается, что ранее Марк Цукерберг направлял финансовые средства в инаугурационный фонд Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что ему не требуется участие Илона Маска в курировании деятельности ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

Рената Валеева
Справка

*организация Meta признана экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории РФ.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также