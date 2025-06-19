Financial Times: Марк Цукерберг мог стать советником Дональда Трампа

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Глава корпорации Meta* Марк Цукерберг мог рассматриваться в качестве советника в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила британская газета Financial Times, ссылаясь на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

— В какой-то момент обсуждался вопрос о том, чтобы Цукерберг стал советником администрации Трампа, — передает РИА «Новости».

В статье также упоминается, что ранее Марк Цукерберг направлял финансовые средства в инаугурационный фонд Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что ему не требуется участие Илона Маска в курировании деятельности ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).



Рената Валеева