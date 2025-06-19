Россия откроет посольство в Гамбии в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии посольства России в столице Республики Гамбия, городе Банжуле. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Гамбийской стороной, об учреждении в 2025 году посольства Российской Федерации в Республике Гамбия (г. Банжул)», говорится в тексте распоряжения.

Министерству иностранных дел поручено определить штатную численность работников нового посольства и утвердить его штатное расписание.

4 мая 2024 года раис Татарстана Рустам Минниханов посетил страну для участия в 15-м саммите глав государств и правительств стран — членов Организации исламского сотрудничества. Там он встретился с президентом Гамбии Адамой Бэрроу.



Рената Валеева