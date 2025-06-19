Первую Lada Aura передали Татарстану на ПМЭФ
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась торжественная передача первого автомобиля Lada Aura Татарстану. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
Ранее регион заключил соглашение о приобретении 80 автомобилей этой новой модели. Ключи от первой машины были вручены главе Татарстана Рустаму Минниханову.
Осмотрев салон автомобиля, он отметил: «Классный автомобиль».
Aura, разработанная на платформе Vesta, отличается более крупными размерами (длина 4 690 мм, колесная база 2 885 мм) и превосходит по габаритам Hyundai Elantra, но уступает Chery Arrizo 8.
Lada Aura оснащена 1,8-литровым мотором мощностью 122 л. с. и 170 Нм, работающим в паре с вариатором. Седан разгоняется до 100 км/ч за 12,5 секунды и развивает максимальную скорость 175 км/ч.
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