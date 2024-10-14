В АвтоВАЗе назвали дату начала продаж новой модели Lada Aura

Фото: Максим Платонов

По сообщению «Российской газеты», продажи новой Lada Aura начнутся в ноябре 2024 года. Так, Aura, разработанная на платформе Vesta, отличается более крупными размерами (длина 4 690 мм, колесная база 2 885 мм) и превосходит по габаритам Hyundai Elantra, но уступает Chery Arrizo 8.



Lada Aura оснащена 1,8-литровым мотором мощностью 122 л. с. и 170 Нм, работающим в паре с вариатором. Седан разгоняется до 100 км/ч за 12,5 секунды и развивает максимальную скорость 175 км/ч.

Для модели доступны две комплектации: Premier и Status.

В базовую комплектацию Premier входят 16-дюймовые колеса, кондиционер, передние и задние парктроники, датчики дождя и света, камера заднего вида с динамической разметкой, подогрев передних и задних сидений, руля, форсунок омывателей и зеркал, специально разработанные подголовники для дивана второго ряда.

Более дорогая комплектация Status дополнительно оснащается 10-дюймовым экраном, 8 динамиками, цифровыми приборами на 10 дюймов, отделкой салона натуральной кожей с перфорированными вставками, возможными вариантами окраски салона в черный или светло-серый цвет, возможностью окраски кузова в два цвета.

В этом году АвтоВАЗ ограничит выпуск Aura пятью тысячами экземпляров. Однако, в зависимости от спроса, производство седана может быть увеличено.



Рената Валеева