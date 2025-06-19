Минниханов обсудил сотрудничество с крупнейшей сталелитейной компанией Индонезии
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом индонезийской компании Krakatau Steel Акбаром Джоаном. Krakatau Steel является крупнейшей металлургической госкорпорацией Индонезии, сообщили в пресс-службе главы республики.
В ходе встречи Минниханов подчеркнул заинтересованность Татарстана в развитии сотрудничества с индонезийской компанией.
— Ваша компания — крупнейшая сталелитейная компания Индонезии со множеством субхолдингов, дочерних и совместных предприятий. Наша республика открыта для инвестиций и инноваций и всегда готова поделиться своим опытом, — отметил Минниханов.
Ранее раис Татарстана встретился с первым зампредседателя кабмина Кыргызской Республики Данияром Амангельдиевым.
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