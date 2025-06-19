Жители России теряют 1,2 млрд рублей в неделю из-за фейковых NFC-приложений

Схема работает на смартфонах с операционной системой Android

Фото: Мария Зверева

Мошенники обманывают россиян на сумму в 1,2 млрд рублей еженедельно, используя фейковые приложения для оплаты через NFC. Об этом сообщил зампредседателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов на ПМЭФ, передает РИА «Новости».

По словам Кузнецова, данная схема обмана работает на смартфонах с операционной системой Android, в то время как операционная система iOS имеет встроенные механизмы защиты от подобных атак.

Схема мошенничества выглядит следующим образом: злоумышленники убеждают пользователя скачать поддельное приложение, якобы необходимое для совершения бесконтактных платежей. После установки, при прикладывании банковской карты к телефону для осуществления оплаты, деньги списываются со счета и перечисляются на счета мошенников.

Масштабная утечка, в результате которой, по данным Cybernews, в Сеть попало около 16 млрд паролей от аккаунтов, не должна вызывать панику, но требует от пользователей повышенной бдительности.

Рената Валеева