Россиянам дали советы на фоне новостей об утечке 16 млрд аккаунтов в популярных сервисах

Фото: Динар Фатыхов

Масштабная утечка, в результате которой, по данным Cybernews, в Сеть попало около 16 миллиардов паролей от аккаунтов, не должна вызывать панику, но требует от пользователей повышенной бдительности. Об этом заявил директор департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров в интервью RT.

— Безусловно, утечка такого масштаба — это серьезная проблема, но паниковать не стоит. Главное — принять необходимые меры предосторожности, — подчеркнул Бедеров.

Эксперт настоятельно рекомендовал россиянам сменить пароли на всех важных аккаунтах и подключить двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.

— Смена паролей и включение 2FA снизят риски на 90%. Используйте уникальные комбинации паролей длиной от 12 символов с цифрами, буквами и спецзнаками. Активируйте двухфакторную аутентификацию (2FA) везде, где возможно. Это главная защита даже при утечке пароля, — пояснил он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для облегчения процесса управления сложными паролями Бедеров посоветовал использовать менеджеры паролей, которые генерируют и хранят сложные, уникальные пароли, снижая риски их повторного использования.

Кроме того, он предупредил об активизации фишинговых атак.

— Мошенники активно используют утекшие данные для атак. Будьте крайне внимательны к подозрительным письмам и смс, не переходите по незнакомым ссылкам, — предостерег эксперт.



Рената Валеева