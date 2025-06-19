В казанских поселках проходит масштабный ремонт дорог

В жилых массивах Казани развернулись масштабные работы по ремонту дорог. В этом году планируется обновить рекордное количество улиц — 91 улицу в 40 поселках. Как отмечают городские власти, таких объемов ремонтных работ не было долгие годы.

В частности, в Первомайском районе активно ведутся работы на улицах Красноуральской, Селекционной и Майской. На данный момент завершены подготовительные этапы, и идет укладка двух слоев асфальтового покрытия.

— Благодаря национальному проекту 85% дорог города приведены в нормативное состояние, это позволило нам усилить дорожные работы в поселках, — подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин, посетивший места проведения ремонтных работ.

По информации пресс-службы мэрии, работы уже полностью завершены на 14 улицах из запланированного списка.

На дорожные работы в столице Татарстана направят почти 20 млрд рублей.

Рената Валеева