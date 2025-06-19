Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 20 июня
Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 20 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Евро опустился на 0,47 рубля, юань — на 0,01 рубля, доллар — на 0,23 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 78,48 рубля;
- евро — 89,84 рубля;
- юань — 10,86 рубля.
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