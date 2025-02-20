Лавров прибыл в Йоханнесбург на встречу глав МИД G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Йоханнесбург (ЮАР), где пройдет встреча глав МИД Группы двадцати (G20), сообщает ТАСС.

Мероприятие пройдет 20 и 21 февраля. В расписание Лаврова входят выступление и ряд двусторонних переговоров на полях.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, глава ведомства выступит перед коллегами с развернутым анализом международной ситуации. Акцент будет сделан на первопричины «наблюдавшихся и наблюдающихся до сих пор критичных конфликтных событий». Также Лавров обозначит конкретные пути преодоления деструктивных явлений.

Напомним, недавно он участвовал в переговорах между делегациями США и России, которые прошли в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). По информации Fox News, стороны разработали трехэтапный мирный план по урегулированию конфликта на Украине.

Галия Гарифуллина