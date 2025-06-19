Захар Прилепин: Путин попросил Мединского «разобраться» с писателями

Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Казани прошла творческая встреча с писателем Захаром Прилепиным, который выступил в рамках программы «Культурного десанта 45/25». Во время секции ответов на вопросы Прилепин сказал, что именно Владимир Путин поручил Владимиру Мединскому разобраться с тем, что происходит в книжной индустрии:

— Последние 15–20 лет их [писателей и поэтов] никто не видел, не читал, книжки их не выходили, денег им не платили. Недавно Союз писателей [России] возглавил Мединский. Он как будто спустился с лампой в подземелье, в котором люди сидят. Теперь они увидали свет. На них впервые обратили внимание, раньше их никто не знал. Был Союз кинематографистов, Союз театральных деятелей, где [были] деньги, богатство. А тут какие-то писатели, черт знает, зачем сидят [в Союзе писателей России]. Это наш президент сказал [Мединскому]: «Идите, с лампой туда зайдите, разберитесь, что там происходит». Вот сейчас разбираются, — сказал Захар Прилепин.

Владимир Мединский возглавил Союз писателей России 27 февраля 2025 года. Его избрали на XVII внеочередном съезде Союза писателей России, где он был единственным кандидатом на пост председателя организации. Кандидатуру Мединского предложил его предшественник Николай Иванов, который перед голосованием добровольно сложил свои полномочия.

Мединский назвал новое назначение «не привилегией, а тяжелым трудом и бременем». Также он отметил, что после распада СССР государство практически ушло из книжной индустрии. Сейчас же, когда Союз писателей России возглавил Мединский, объединение будет участвовать в формировании книжного рынка, «очищать магазины от низкопробного чтива» и продвигать государственные интересы.

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Екатерина Петрова