Для разработки плана застройки Чистополя могут привлечь студентов КГАСУ
Под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова сегодня состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. В центре внимания были проекты застройки в исторической части Казани и на острове-граде Свияжске.
Замруководителя исполкома Зеленодольского района — главный архитектор Дамир Шакиров представил три проекта для Свияжска, все они повторяют историческую застройку и включают проработанные декоративные элементы:
- жилой дом на ул. Троицкой, 9 (типовой проект №5),
- индивидуальный жилой дом на набережной реки Щуки, 29а (типовой проект №3),
- регенерацию домовой застройки в Монастырском переулке (жилой квартал).
Проекты получили одобрение комиссии при условии использования качественных строительных материалов.
Отдельное внимание было уделено проектам застройки центра Чистополя, которые, по словам Минниханова, нуждаются в существенной доработке. Раис Татарстана поручил главе Чистопольского района Дмитрию Иванову и ректору КГАСУ Рашиту Низамову провести совместную доработку проектов. Для этого, как отметил Рустам Минниханов, к работе могут быть привлечены студенты архитектурного факультета КГАСУ.
На том же заседании были рассмотрены проекты застройки объектов в исторической части Казани.
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