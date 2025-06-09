Для разработки плана застройки Чистополя могут привлечь студентов КГАСУ

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Под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова сегодня состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. В центре внимания были проекты застройки в исторической части Казани и на острове-граде Свияжске.

Замруководителя исполкома Зеленодольского района — главный архитектор Дамир Шакиров представил три проекта для Свияжска, все они повторяют историческую застройку и включают проработанные декоративные элементы:

жилой дом на ул. Троицкой, 9 (типовой проект №5),

индивидуальный жилой дом на набережной реки Щуки, 29а (типовой проект №3),

регенерацию домовой застройки в Монастырском переулке (жилой квартал).

Проекты получили одобрение комиссии при условии использования качественных строительных материалов.



Отдельное внимание было уделено проектам застройки центра Чистополя, которые, по словам Минниханова, нуждаются в существенной доработке. Раис Татарстана поручил главе Чистопольского района Дмитрию Иванову и ректору КГАСУ Рашиту Низамову провести совместную доработку проектов. Для этого, как отметил Рустам Минниханов, к работе могут быть привлечены студенты архитектурного факультета КГАСУ.

На том же заседании были рассмотрены проекты застройки объектов в исторической части Казани.

Рената Валеева