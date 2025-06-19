Инфляция в Татарстане в мае составила 0,6%, с начала года — 4%
Инфляция в Татарстане в мае 2025 года составила 0,6%. С начала года потребительские цены в регионе выросли на 4%, по данным Татарстанстата.
В прошлом месяце продукты питания в республике подорожали по сравнению с апрелем на 0,5%.
В то же время цены на непродовольственные товары в Татарстане снизились на 0,1% за месяц.
Стоимость услуг в республике в мае выросла на 1,7%.
Средняя зарплата жителей Татарстана превысила отметку в 80 тысяч рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.