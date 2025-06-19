Депутат Госдумы от Татарстана предложил сделать сдачу ГТО обязательной для школьников и студентов

Фото: Адель Гайнуллин

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон выступил с инициативой сделать сдачу нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) обязательной для всех школьников и студентов. Об этом парламентарий сообщил в своем телеграм-канале.

Вольфсон отметил, что обсудил данное предложение с министром спорта Олегом Матыциным и депутатом Госдумы Сергеем Колуновым. По словам депутата, соответствующие письма с конкретными предложениями о внесении поправок в закон об образовании и обновлении образовательных программ по физкультуре уже направлены в Минпросвещения и Минспорт.

— В детстве и юности закладывается многое — в том числе отношение к своему телу, привычка двигаться, способность преодолевать себя. Кто-то видит в нормативах ГТО просто бег и подтягивания, а кто-то — путь к дисциплине, ответственности и даже уверенности в себе. Когда ребенок с ранних лет учится преодолевать себя, это дает результат на всю жизнь, — пояснил Вольфсон.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Депутат подчеркнул, что в советское время значок ГТО был поводом для гордости и что возрожденный комплекс сегодня нуждается в большей массовости. Обязательная сдача нормативов, по мнению Вольфсона, позволит сделать проект по-настоящему действенным и приведет к долгосрочным позитивным изменениям в физической культуре и здоровье молодежи.

Инициатива предполагает учет медицинских противопоказаний при сдаче нормативов.

Рената Валеева