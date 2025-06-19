Житель Атнинского района предстанет перед судом в Казани за 27 преступлений

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Атнинского района, обвиняемого в 27 преступлениях, связанных с покушением на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, в ноябре 2024 года обвиняемый, действуя по сговору с неустановленным лицом под псевдонимом «Джентльмен», планировал реализовать крупную партию наркотиков. В ходе оперативных мероприятий при личном досмотре у мужчины были обнаружены и изъяты два вида наркотических средств общим весом не менее 9,7 грамма.

Кроме того, установлено, что обвиняемый организовал 26 тайников с наркотическими веществами в Советском районе Казани общей массой 71,38 грамма. Данные вещества были изъяты из незаконного оборота.

До суда обвиняемый будет находиться под стражей.

Ранее сотрудники УФСБ Татарстана пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков в Набережных Челнах, развернутую в дачном доме.

Рената Валеева