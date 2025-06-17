В Набережных Челнах ликвидировали подпольную нарколабораторию на даче

Организатору лаборатории грозит до 20 лет тюрьмы

Фото: Максим Платонов

Сотрудники УФСБ Татарстана пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков в Набережных Челнах, развернутую в дачном доме. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации следственного отдела, 39-летний мужчина организовал производство запрещенных веществ на своей даче в сговоре с преступной группой, использующей интернет-магазин для сбыта наркотиков.

Установлено, что преступники изготовили 7 кг мефедрона. При обыске также обнаружили химические реактивы, оборудование для изготовления и тайники с закладками.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Организатора лаборатории задержали. Ему грозит лишение свободы от 15 до 20 лет.

Дарья Сайфиева