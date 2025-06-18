Альмира Хайброва стала обладательницей «Алтын калям — Золотое перо»

Альмира Хайброва, одиннадцатиклассница, стала победительницей конкурса «Алтын калям — Золотое перо» и получила возможность бесплатно учиться в Казанском федеральном университете (КФУ) по специальности «Журналистика». Альмира написала лучшую статью на русском языке, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Как рассказала сама Альмира, она принимает участие в конкурсе уже третий год, а в медиасфере находится — четвертый.

В номинации «Фотожурналистика» победила Карина Гусейнова из Чистополя, а лучший подкаст создала Рамиля Мананова из Альметьевска. Награды в девяти номинациях получили 30 человек, связывающие свою жизнь с татарстанскими масс-медиа.

В этом году на конкурс «Золотое перо» было подано рекордное количество заявок — 356. В финал вышли 67 участников из 21 района республики. На протяжении пяти дней они проживали в молодежном центре «Волга» и посещали мастер-классы.

В следующем году фестиваль отметит 30-летний юбилей.

Рената Валеева