«Союзмультфильм» выиграл суд у бизнесмена, незаконно использовавшего Чебурашку

Кунцевский районный суд Москвы частично удовлетворил иск киностудии «Союзмультфильм» к столичному бизнесмену Дмитрию Абрютину за незаконное использование образов популярных персонажей. Как сообщили в пресс-службе суда, решение было вынесено 17 июня.

Истцы, АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм», обвиняли Абрютина в нарушении исключительных прав на товарные знаки и образы таких известных персонажей, как Чебурашка, Малыш и Карлсон, Фрекен Бок, Буратино, Кот Матроскин и Винни-Пух, а также других героев киностудии.

Суд признал факт нарушения прав «Союзмультфильма» в отношении части указанных персонажей и товарных знаков. Размер взысканной компенсации не уточняется, известно лишь, что исковые требования были удовлетворены частично. Подробности решения суда пока не разглашаются.

В январе студия «Союзмультфильм» заявила о своих исключительных правах на использование персонажа мультфильма «Ежик в тумане» в коммерческих целях, комментируя иск художника-постановщика картины Франчески Ярбусовой к «Банку России».

Рената Валеева