«Союзмультфильм» подтвердил исключительные права на «Ежика в тумане» в связи с иском к ЦБ

Фото: Дарья Пинегина

Киностудия «Союзмультфильм» заявила о своих исключительных правах на использование персонажа мультфильма «Ежик в тумане» в коммерческих целях, комментируя иск художника-постановщика картины Франчески Ярбусовой к Банку России.

Согласно лицензионному договору, «Союзмультфильм» имеет право без ограничений использовать образ персонажа для производства товаров и предоставлять сублицензии, отметили в РИА «Новости».

Иск Ярбусовой к ЦБ РФ связан с выпуском памятных монет серии «Российская (советская) мультипликация», посвященных «Ежику в тумане». Художница утверждает, что Банк России нарушил ее авторские права, используя работу без разрешения и указания авторства.

В «Союзмультфильме» подчеркнули, что киностудия с 2017 года занимается систематизацией прав на свои проекты и упорядочиванием правового поля. Выплаты авторского вознаграждения, в том числе за использование «Ежика в тумане», осуществляются Госфильмофондом России.

Студия также отметила свою активную работу по популяризации классической анимации, проводя выставки, лекции и показы. В октябре запланирован повторный прокат «Ежика в тумане» и «Сказки сказок» совместно с кинотеатром «Каро».

Рената Валеева