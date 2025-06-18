Трамп пригрозил Ирану ударами по ядерным объектам

Президент США Дональд Трамп допустил возможность нанесения американскими вооруженными силами ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом он заявил журналистам, сообщает РИА «Новости». Американский лидер обвинил Тегеран в «дурных намерениях» и призвал к безоговорочной капитуляции.

— Тогда мы взорвем все ядерные штуки, они повсюду там, — заявил Трамп.

Трамп также предупредил о возможности дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке:

— Ничто не закончено, пока не закончено. Война очень сложная вещь. Много плохого может произойти, много поворотов, — сказал он.

Несмотря на воинственную риторику, президент США оставил дверь открытой для переговоров, заявив, что для возобновления диалога с Ираном еще не слишком поздно. По словам Трампа, Тегеран даже предложил делегацию для встречи в Белом доме.

Ранее Трамп сделал заявление в своей социальной сети Truth Social, потребовав от Ирана «немедленной капитуляции».



Рената Валеева