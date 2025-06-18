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Трамп пригрозил Ирану ударами по ядерным объектам

17:39, 18.06.2025
Трамп пригрозил Ирану ударами по ядерным объектам
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп допустил возможность нанесения американскими вооруженными силами ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом он заявил журналистам, сообщает РИА «Новости». Американский лидер обвинил Тегеран в «дурных намерениях» и призвал к безоговорочной капитуляции.

— Тогда мы взорвем все ядерные штуки, они повсюду там, — заявил Трамп.

Трамп также предупредил о возможности дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке:

— Ничто не закончено, пока не закончено. Война очень сложная вещь. Много плохого может произойти, много поворотов, — сказал он.

Несмотря на воинственную риторику, президент США оставил дверь открытой для переговоров, заявив, что для возобновления диалога с Ираном еще не слишком поздно. По словам Трампа, Тегеран даже предложил делегацию для встречи в Белом доме.

Ранее Трамп сделал заявление в своей социальной сети Truth Social, потребовав от Ирана «немедленной капитуляции».

Рената Валеева

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