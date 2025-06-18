В Татарстане объявили штормовой ветер и град
Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий на территории региона 19 июня. Жителей ожидают сложные погодные явления.
Ночью и утром 19 июня местами ожидается туман, который может снизить видимость на дорогах.
- Днем и вечером, особенно в восточных и южных районах республики, прогнозируются грозы, сопровождающиеся кратковременными усилениями ветра до 15-18 метров в секунду. В отдельных районах не исключен град.
Обширный малоподвижный циклон продолжает оказывать влияние на погоду в Татарстане, вызывая неустойчивую погоду с дождями, грозами и порывистым ветром.
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