Неустойчивая погода с дождями и грозами сохранится в Татарстане до конца недели

Фото: Динар Фатыхов

Обширный малоподвижный циклон продолжает оказывать влияние на погоду в Татарстане, вызывая неустойчивую погоду с дождями, грозами и порывистым ветром. Как сообщает Гидрометцентр республики, сегодня днем температура воздуха составила от +16 до +22 после вчерашних +25 градусов.

Завтра, 17 июня, ситуация в республике существенно не изменится. Ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами и усилением ветра до 15—18 м/с. В отдельных районах возможен град, а ночью — туман. Температура воздуха ночью составит до +14, днем от +19 до +24.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В среду и четверг, 18 и 19 июня, влияние циклона сохранится. Ночью ожидается от +9 до +14°, днем до +24. Дожди с грозами вероятны в восточных и южных районах, на западе осадки маловероятны.

К концу недели, 20—22 июня, ожидается очередной циклон, приближающийся с запада. Прогнозируется дождливая погода с температурой воздуха от +16 до +21, что на 3—5 градусов ниже климатической нормы.

Рената Валеева