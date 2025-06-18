Исследование: более трети россиян хотят найти работу на лето

Фото: Максим Платонов

Более трети россиян — 36% — хотят найти сезонную подработку или работу на лето. Об этом свидетельствует исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Из них 47% интересуются полноценной работой, 45% разовой подработкой, 14% — работа только на лето.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди тех, кто ищет или искал ранее сезонную работу, сектор услуг получил наибольшее предпочтение: 30% респондентов указали его в качестве подходящей отрасли для летней работы.

— Производство выбрали 18% опрошенных, а строительство — 16%. В сфере развлечений планируют работать 9% респондентов, в розничной торговле — 8%, а в сельском хозяйстве и в анимации с работой с детьми — по 5%. Еще 4% выбирают гостиничный бизнес, — говорится в исследовании.

По словам аналитиков, 31% участников исследования готовы работать в любой сфере.

Напомним, почти треть россиян (29%) ставят перед собой цель получить повышение зарплаты этим летом. Карьерные амбиции россиян разнообразны. Помимо повышения зарплаты, 27% планируют улучшить профессиональные навыки, а каждый четвертый (24%) рассматривает возможность смены работы или поиска подработки. Интересно, что 15% опрошенных заявили об отсутствии каких-либо карьерных целей на лето.

Елизавета Пуншева