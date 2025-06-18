Глава КАМАЗа Когогин поделился с Миннихановым впечатлениями от поездки на беспилотном грузовике

Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин поделился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым впечатлениями от поездки на беспилотном грузовике «Маяк-2» по трассе М-11 «Нева». Поездка стала частью визита Когогина на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Как сообщила пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова в своем телеграм-канале, Рустам Минниханов с энтузиазмом воспринял рассказ о технологическом прорыве. Раис республики заявил, что с нетерпением ждет появления беспилотного транспорта на трассе М-12 «Восток» и готов лично опробовать его возможности.

«Маяк-2», построенный на базе модели КАМАЗ-54901, представляет собой модернизированную версию беспилотного грузовика «Маяк-1». Важно отметить, что все компоненты, обеспечивающие автономное движение, являются санкционно устойчивыми, что подчеркивает технологическую независимость проекта.

Рената Валеева