Социальные предприниматели могут пройти цифровую трансформацию под кураторством Сбера

Работа с социальными предпринимателями заряжает новыми смыслами

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

Более половины предпринимателей страны работают со Сбером. Среди 3,4 миллиона бизнес-клиентов 200 тысяч — социальные — это те, кто хочет развивать среду региона, где они работают, помогать ближним, давать работу уязвимым группам населения. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на сессии «Роль социального бизнеса в экономике страны».

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:

«Мы изучили потребности социальных предпринимателей: 68% готовы обучаться, искать наставников, 41% нуждаются в консультационной поддержке, 21% испытывает недостаток опыта, 87% отметили необходимость нефинансовой поддержки. Наша задача — помочь ответить на эти вызовы. В прошлом году мы запустили конкурс «Лидеры социальной индустрии», проект «Колибри», который помогает социальным предпринимателям пройти цифровую трансформацию. У нас было 180 заявок. 10 предпринимателей вышли в финал и прошли обучение в «СберУниверситете» по программе «Цифровая трансформация». А три победителя проходят сейчас цифровую трансформацию под кураторством экспертов «Сбера». В третьем квартале этого года запустим набор на новую программу. С ней обучение и поддержку получит еще большее число предпринимателей.

Работа с социальными предпринимателями заряжает новыми смыслами и нашу команду. Мы понимаем, что не просто обслуживаем клиентов, а несем значимую социальную роль в обществе. Эта миссия помогает с улыбкой приходить на работу и творчески подходить к своим обязанностям».

предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

Сессию модерировал Сергей Голубев, генеральный директор Фонда социальных инвестиций. В ней приняли участие вице-губернатор ХМАО-Югры Сергей Афанасьев, министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, генеральный директор Союза российских городов Андрей Максимов, генеральный директор АНО «Энергия развития» Ольга Шкабардня, социальные предприниматели.

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