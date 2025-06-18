Экологи Татарстана проверили реку Шошма в Балтасинском районе после жалоб жителей

Фото: Руслан Ишмухаметов

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана сообщило о результатах проверки реки Шошма в Балтасинском районе. Ранее в ведомство поступали многочисленные жалобы от местных жителей на массовую гибель рыбы. По требованию Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры специалисты министерства провели обследование реки.

В рамках проверки были отобраны пробы воды в трех различных точках русла реки. Образцы направлены в специализированные лаборатории для проведения анализа на наличие загрязняющих веществ. Результаты исследований ожидаются в ближайшее время.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Инспекторы Северного территориального управления Минэкологии дополнительно провели обследование водоохранной зоны реки Шошма. По итогам проверки нарушений природоохранного законодательства выявлено не было.

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Рената Валеева